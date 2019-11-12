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Если ты не дурак, останови продажу земли, добейся мира, выгони Сороса. Савченко написала письмо Зеленскому
12.11.2019 10:31

Экс-нардеп, Герой Украины Надежда Савченко написала письмо президенту Зеленскому и потребовала остановить продажу земли, "если ты не дурак".

Если ты не дурак, останови продажу земли, добейся мира, выгони Сороса. Савченко написала письмо Зеленскому

"Президенту
 

 

Обращаюсь на ты не потому что не уважаю, а потому что считаю тебя другом украинского народа.
 

 

Если ты не дурак:
 

 

1) Останови продажу земли, проведи перепись населения и общенациональный референдум - это даст тебе возможность удержаться на посту президента еще год!
 

 

2) Выгони Правительство Гончарука.

 

"Либертарианцы" только с сентября по сегодня  наодалживались по ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа) на 18000000000 726000000 гривен под 14-15% и на 546 000 000 долларов под 5.5%!
 

 

3) Не возвращай Правительство Тимошенко, которое задолжало в МВФ, Всемирный банка и в другим кредиторам и оставило долг украинскому народу примерно $ 26 млрд.

 

Ничего полезного для Украины они не сделают, тебя через год-два ограничат в полномочиях, сделают номинальным президентом, а премьер "интерьера" увеличит полномочия до канслерських!
 

 

4) Добейся мира! Как бы трудно это не было! Это даст тебе силу, а людям мир и веру в тебя!
 

 

5) Выгони Сороса с Украиной - этим ты избавишься от многих проблем и остановишь разрушения государственности Украины!
 

 

6) Распустит Верховную Раду еще раз. Этим ты избавишься неразумных и продажных людей из своего окружения, завоюешь доверие народа, а при выполнении предыдущих пунктов получишь себе верных, умных и идейных людей в соратники!
 

 

7) Наберись сил и наведи порядок! У людей есть большой спрос на безопасность, выполнение закона и справедливость в стране.
 

 

Я хочу верить Президенту Украины и ценить Президента Украины!
 

 

Н.С." - Говорится в письме.

 

В среду, 13 ноября, часть "Слуга народа" весь день будет рассматривать законопроекты о рынке земли. Об этом заявил руководитель фракции Давид Арахамия после окончания заседания его фракции вечером в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина. 

"По закону о земле у нас будет отдельная фракция… я думаю что послезавтра (13 ноября – Ред.)", - сказал Арахамия.

 

По его словам, для рассмотрения законопроектов о рынке земли нардепам может понадобиться целый рабочий день. 

 

"Много альтернативных законов, если рассматривать закон о земле - это будет весь день", – отметил Арахамия.

Ранее сообщалось, что законопроект о рынке земли в Раде перенесли со вторника на среду. До этого стало известно, что в повестку заседаний Верховной Рады на 12-15 ноября было внесено рассмотрение в первом чтении законопроекта об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Во вторник, 12 ноября, депутаты должны были рассмотреть 11 вариантов законопроекта об открытии земельного рынка.

Позже "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала снять с повестки дня законопроект о рынке земли и согласовать его с обществом. 

Отметим, что, согласно последним опросам, 68% украинцев хотят продления моратория на продажу земли. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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