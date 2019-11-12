Экс-нардеп, Герой Украины Надежда Савченко написала письмо президенту Зеленскому и потребовала остановить продажу земли, "если ты не дурак".

"Президенту



Обращаюсь на ты не потому что не уважаю, а потому что считаю тебя другом украинского народа.



Если ты не дурак:



1) Останови продажу земли, проведи перепись населения и общенациональный референдум - это даст тебе возможность удержаться на посту президента еще год!



2) Выгони Правительство Гончарука.

"Либертарианцы" только с сентября по сегодня наодалживались по ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа) на 18000000000 726000000 гривен под 14-15% и на 546 000 000 долларов под 5.5%!



3) Не возвращай Правительство Тимошенко, которое задолжало в МВФ, Всемирный банка и в другим кредиторам и оставило долг украинскому народу примерно $ 26 млрд.

Ничего полезного для Украины они не сделают, тебя через год-два ограничат в полномочиях, сделают номинальным президентом, а премьер "интерьера" увеличит полномочия до канслерських!



4) Добейся мира! Как бы трудно это не было! Это даст тебе силу, а людям мир и веру в тебя!



5) Выгони Сороса с Украиной - этим ты избавишься от многих проблем и остановишь разрушения государственности Украины!



6) Распустит Верховную Раду еще раз. Этим ты избавишься неразумных и продажных людей из своего окружения, завоюешь доверие народа, а при выполнении предыдущих пунктов получишь себе верных, умных и идейных людей в соратники!



7) Наберись сил и наведи порядок! У людей есть большой спрос на безопасность, выполнение закона и справедливость в стране.



Я хочу верить Президенту Украины и ценить Президента Украины!

