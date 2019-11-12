Если ты не дурак, останови продажу земли, добейся мира, выгони Сороса. Савченко написала письмо Зеленскому
12.11.2019 10:31
Экс-нардеп, Герой Украины Надежда Савченко написала письмо президенту Зеленскому и потребовала остановить продажу земли, "если ты не дурак".
"Президенту
Обращаюсь на ты не потому что не уважаю, а потому что считаю тебя другом украинского народа.
Если ты не дурак:
1) Останови продажу земли, проведи перепись населения и общенациональный референдум - это даст тебе возможность удержаться на посту президента еще год!
2) Выгони Правительство Гончарука.
"Либертарианцы" только с сентября по сегодня наодалживались по ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа) на 18000000000 726000000 гривен под 14-15% и на 546 000 000 долларов под 5.5%!
3) Не возвращай Правительство Тимошенко, которое задолжало в МВФ, Всемирный банка и в другим кредиторам и оставило долг украинскому народу примерно $ 26 млрд.
Ничего полезного для Украины они не сделают, тебя через год-два ограничат в полномочиях, сделают номинальным президентом, а премьер "интерьера" увеличит полномочия до канслерських!
4) Добейся мира! Как бы трудно это не было! Это даст тебе силу, а людям мир и веру в тебя!
5) Выгони Сороса с Украиной - этим ты избавишься от многих проблем и остановишь разрушения государственности Украины!
6) Распустит Верховную Раду еще раз. Этим ты избавишься неразумных и продажных людей из своего окружения, завоюешь доверие народа, а при выполнении предыдущих пунктов получишь себе верных, умных и идейных людей в соратники!
7) Наберись сил и наведи порядок! У людей есть большой спрос на безопасность, выполнение закона и справедливость в стране.
Я хочу верить Президенту Украины и ценить Президента Украины!
Н.С." - Говорится в письме.
В среду, 13 ноября, часть "Слуга народа" весь день будет рассматривать законопроекты о рынке земли. Об этом заявил руководитель фракции Давид Арахамия после окончания заседания его фракции вечером в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"По закону о земле у нас будет отдельная фракция… я думаю что послезавтра (13 ноября – Ред.)", - сказал Арахамия.
По его словам, для рассмотрения законопроектов о рынке земли нардепам может понадобиться целый рабочий день.
"Много альтернативных законов, если рассматривать закон о земле - это будет весь день", – отметил Арахамия.
Ранее сообщалось, что законопроект о рынке земли в Раде перенесли со вторника на среду. До этого стало известно, что в повестку заседаний Верховной Рады на 12-15 ноября было внесено рассмотрение в первом чтении законопроекта об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Во вторник, 12 ноября, депутаты должны были рассмотреть 11 вариантов законопроекта об открытии земельного рынка.
Позже "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала снять с повестки дня законопроект о рынке земли и согласовать его с обществом.
Отметим, что, согласно последним опросам, 68% украинцев хотят продления моратория на продажу земли.