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В Харькове полицейский стрелял на станции метро
12.11.2019 10:43
В Харькове полицейский открыл огонь в метро
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Теги:
происшествия
события
украина
метро
огонь
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