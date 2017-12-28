Если президент РФ Владимир Путин уйдет с Донбасса, огромное количество украинцев вновь вспомнит, какая Россия замечательная страна, как важно с ней дружить. Украинцы же должны определиться, какую страну они строят – богатую или свою, считает политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Первое, что нужно сделать, – это начать переносить акценты с Донбасса на Крым Фото: Виталий Портников / Facebook Комментируя обмен удерживаемыми лицами на Донбассе 27 декабря, Портников отметил, что Путин решил стать миротворцем."Разумеется, в своем понимании этого термина. Но путинского понимания вполне может оказаться довольно и для Запада, где стремление к восстановлению нормальной атмосферы в отношениях с Россией довольно велико", – убежден журналист.Он подчеркнул, что считает Минские соглашения позитивным фактором для Украины. "Не только потому, что они позволили остановить военные действия в неблагоприятной для нас ситуации и заняться созданием полноценной современной армии. Но и потому, что они позволили интернационализировать конфликт и превратились в орудие продления санкций против России. Каждый раз европейцам – в том числе и благожелательно настроенным к Кремлю – приходилось констатировать, что соглашения не выполняются, а санкции продлеваются. И так – до бесконечности. Но бесконечность быстро утрачивает смысл, если Кремль начинает Минские соглашения выполнять. Или делать вид, что выполняет", – пишет Портников.Он напомнил, что в соглашениях есть ряд невыполнимых для Украины пунктов."Эти пункты теряют смысл в случае восстановления украинского контроля над территорией. Понятно, что не существует местной власти в Донецке или Луганске, которая без контроля Москвы будет требовать особого статуса в составе Украины. Но если российский контроль сменится международным – теми же наблюдателями ООН? А украинский контроль над территорией пообещают восстановить только после выполнения нами Минских соглашений во всей их безумной полноте? Тогда то, что казалось ловушкой для России, станет ловушкой уже для нас самих", – отмечает Портников.По его мнению, если Путин уйдет с Донбасса, "может сложиться ситуация, в которой огромное количество наших соотечественников вновь вспомнит, какая Россия замечательная страна, как важно с ней дружить, как важно забыть о войне, когда наступил мир, как важно восстановить экономические связи и вместе помочь восточным областям – тем более, что в Евросоюз нас не берут, как оказалось".Журналист уверен, что до этого момента Украина выигрывала, потому что Путин совершал ошибки. "Первое, что нужно сделать, – это начать переносить акценты с Донбасса на Крым. Это очевидное нарушение международного права вкупе с репрессиями против коренного населения и попытками изменить демографическую картину с помощью новых колонистов. Классический случай оккупации, которую из-за включения Крыма в состав России не так-то просто преодолеть", – пишет Портников. Он также считает, что необходимо вести работу против российской политической и информационной агентуры в стране. А именно – принять ряд законодательных актов, которые определят понятия "агрессия" и "оккупация" и затруднят существование на территории Украины политических партий, общественных организаций и СМИ, которые ставят под сомнение саму оккупацию."Третье – необходимо начать говорить с обществом о приоритетах. Сами граждане должны наконец-то определиться, какое государство они строят – богатое или все же свое... если все же наши сограждане хотят построить Украину, а не "вообще богатую страну", то им придется понять, что только свободная страна может стать успешной", – добавил Портников.Он убежден, что тех политиков, которые хотят с Путиным договориться, можно зачислить в его союзники."Потому что договориться не получится. Можно только разойтись, избегая путинских ловушек. И с точки зрения расстановок этих ловушек следующий год будет куда сложнее уходящего. Путин-"миротворец" куда опаснее Путина-агрессора", – резюмировал журналист.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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