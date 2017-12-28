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Если президент РФ Владимир Путин уйдет с Донбасса, огромное
количество украинцев вновь вспомнит, какая Россия замечательная
страна, как важно с ней дружить. Украинцы же должны определиться,
какую страну они строят – богатую или свою, считает политический
обозреватель Виталий Портников. Портников: Первое, что нужно
сделать, – это начать переносить акценты с Донбасса на Крым Фото:
Виталий Портников / Facebook Комментируя обмен удерживаемыми лицами
на Донбассе 27 декабря, Портников отметил, что Путин решил стать
миротворцем."Разумеется, в своем понимании этого термина. Но
путинского понимания вполне может оказаться довольно и для Запада,
где стремление к восстановлению нормальной атмосферы в отношениях с
Россией довольно велико", – убежден журналист.Он подчеркнул,
что считает Минские соглашения позитивным фактором для
Украины. "Не только потому, что они позволили остановить
военные действия в неблагоприятной для нас ситуации и заняться
созданием полноценной современной армии. Но и потому, что они
позволили интернационализировать конфликт и превратились в орудие
продления санкций против России. Каждый раз европейцам – в том
числе и благожелательно настроенным к Кремлю – приходилось
констатировать, что соглашения не выполняются, а санкции
продлеваются. И так – до бесконечности. Но бесконечность
быстро утрачивает смысл, если Кремль начинает Минские соглашения
выполнять. Или делать вид, что выполняет", – пишет
Портников.Он напомнил, что в соглашениях есть ряд невыполнимых для
Украины пунктов."Эти пункты теряют смысл в случае восстановления
украинского контроля над территорией. Понятно, что не существует
местной власти в Донецке или Луганске, которая без контроля Москвы
будет требовать особого статуса в составе Украины. Но если
российский контроль сменится международным – теми же
наблюдателями ООН? А украинский контроль над территорией пообещают
восстановить только после выполнения нами Минских соглашений во
всей их безумной полноте? Тогда то, что казалось ловушкой для
России, станет ловушкой уже для нас самих", – отмечает
Портников.По его мнению, если Путин уйдет с Донбасса, "может
сложиться ситуация, в которой огромное количество наших
соотечественников вновь вспомнит, какая Россия замечательная
страна, как важно с ней дружить, как важно забыть о войне, когда
наступил мир, как важно восстановить экономические связи и вместе
помочь восточным областям – тем более, что в Евросоюз нас не
берут, как оказалось".Журналист уверен, что до этого момента
Украина выигрывала, потому что Путин совершал ошибки. "Первое,
что нужно сделать, – это начать переносить акценты с Донбасса
на Крым. Это очевидное нарушение международного права вкупе с
репрессиями против коренного населения и попытками изменить
демографическую картину с помощью новых колонистов. Классический
случай оккупации, которую из-за включения Крыма в состав России не
так-то просто преодолеть", – пишет Портников. Он также
считает, что необходимо вести работу против российской
политической и информационной агентуры в стране. А именно – принять
ряд законодательных актов, которые определят понятия "агрессия" и
"оккупация" и затруднят существование на территории Украины
политических партий, общественных организаций и СМИ, которые ставят
под сомнение саму оккупацию."Третье – необходимо начать
говорить с обществом о приоритетах. Сами граждане должны наконец-то
определиться, какое государство они строят – богатое или все же
свое... если все же наши сограждане хотят построить Украину, а не
"вообще богатую страну", то им придется понять, что только
свободная страна может стать успешной", – добавил Портников.Он
убежден, что тех политиков, которые хотят с Путиным договориться,
можно зачислить в его союзники."Потому что договориться не
получится. Можно только разойтись, избегая путинских ловушек. И с
точки зрения расстановок этих ловушек следующий год будет куда
сложнее уходящего. Путин-"миротворец" куда опаснее
Путина-агрессора", – резюмировал журналист.27 декабря на
Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По
данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233
задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших
на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко,
Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь
Козловский, украинские военные Валентин
Богдан, Алексей Кириченко и Евгений
Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил,
что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103
украинцев.Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором
этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев –
80.
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