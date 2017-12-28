Украинцы смогут растаможить автомобили с на европейской регистрации по 600 - 1000.

Об этом рассказал один из руководителей "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, передает со ссылкой на .

По его словам, это произойдет, если они договорятся с властью, в частности, председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южанина.

"Если мы раньше говорили, что эти авто надо узаконить, то сейчас наша риторика изменилась - мы требуем закон, который дал бы возможность каждому украинцу купить качественный и доступный автомобиль", - цитируют Ярошевича autonews.ua.

Сейчас разрабатывают закон, который даст возможность растаможить автомобили из Европы по 600-100

"Уже идут предметные диалоги, созданы рабочие группы. Это сейчас не афишируются, чтобы не делать процесс предметом политических игр ", - сказал Ярошевич.

295 "евроблях" задекларировали украинские чиновники. Об этом сообщают аналитики проекта "Декларации". Большая часть (53,3%) задекларированных автомобилей в иностранной регистрации появились в 2016 году. Для сравнения: в 2015-м году их было 16,9%. Больше только чиновников ездят на "Еврономер" в приграничных областях - Закарпатской (25,7%) и Львовской (20,6%). На европейских номерах здесь изде большинство: начиная от лесников и заканчивая местными депутатами, судьями, прокурорами и работниками ДФС, сообщают в Декларациях. Замыкает тройку лидеров Киевская область и город (11,1%).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира