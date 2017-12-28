|В Казахстане запретили писать комментарии в интернете анонимно
|28.12.2017 20:27
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В четверг, 28 декабря, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который предусматривает запрет на оставление анонимных комментариев в интернете. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Таким образом, Назарбаев утвердил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций".
После принятия документа пользователи сети обязаны проходить регистрацию через портал электронного правительства Казахстана либо при помощи смс.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 21 июня, правительство Казахстана опубликовало постановление о том, что аэропорт в столице страны городе Астана будет назван в честь президента Нурсултана Назарбаева. Как известно, Назарбаев является президентом Казахстана уже почти три десятилетия.
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