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В Казахстане запретили писать комментарии в интернете анонимно
28.12.2017 20:27

В четверг, 28 декабря, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который предусматривает запрет на оставление анонимных комментариев в интернете. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Таким образом, Назарбаев утвердил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций".

После принятия документа пользователи сети обязаны проходить регистрацию через портал электронного правительства Казахстана либо при помощи смс.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 21 июня, правительство Казахстана опубликовало постановление о том, что аэропорт в столице страны городе Астана будет назван в честь президента Нурсултана Назарбаева. Как известно, Назарбаев является президентом Казахстана уже почти три десятилетия.

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