|Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать хищения окружением Порошенко 34 млн грн из украинской армии
|12.11.2019 11:08
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Высший антикоррупционный суд по обращению Андрея Портнова обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование хищений окружением Порошенко через подконтрольный родственнику жены Порошенко Укрэксимбанк и возвглавляемую его соучастниками военную компанию Прогресс 34-х млн грн. Об этом заявил Андрей Портнов.
Ранее, как писал адвокат Андрей Портнов, генеральный прокурор Руслан Рябошапка тормозил процесс расследования дел пятого президента и дал команду блокировать любые ходатайства по ним.
Но в последние две недели ситуация начала меняться. Владимир Зеленский на фоне общественного недовольства торможением коррупционных дел потребовал от силовиков активизировать усилия по их расследованию. Сейчас велика вероятность того, что в ближайшее время будет подано представление на снятие неприкосновенности с Порошенко и ему будет выписано подозрение по одному из ранее возбужденных дел. А в качестве меры обеспечения будет наложен арест на активы.
Подозрение может быть предъявлено по делу о незаконном назначении членов судейских органов весной этого года либо по делу о земельных махинациях в Николаевский области, к которым причастен Порошенко.