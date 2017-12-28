В селе Блиставица Киевской области во время пожара в частном жилом доме сгорела женщина.

Об этом сообщает пресс-центр Главного областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информирует svodka.net.

Звонок в пункт связи 31-й пожарно-спасательной части поступило 28 декабря в 5:05.

Спасатели установили, что огнем была охвачена кровля и внутреннее пространство здания по всей площади.

«Во время тушения пожара было обнаружено тело хозяйки квартиры 1945 года», — говорится в сообщении.

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В ДСНС уточнили, что пожар был локализован в 06:00, а в 07:50 — полностью ликвидирован. Огнем уничтожен жилой дом на площади 48 квадратных метров и все, что находилось внутри.

К тушению привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники, в частности, пожарные 31-й части (Бородянка), 58-го пожарного подразделения (пгт Клавдиево-Тарасово) и 35-й пожарно-спасательной части (Буча).

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