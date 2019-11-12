Назарбаев много раз хотел «заангажироваться» в переговорный процесс по Донбассу, «чувствуя свой авторитет» и «знакомство с Путиным

Представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук прокомментировала предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане. Об этом Верещук сказала в кулуарах парламента, передает УНИАН.

По ее словам, для проведения подобных переговоров нужно понимать их цель.

«Я знаю, что Нурсултан Назарбаев уже много раз и Петру Порошенко предлагал Казахстан как вероятную платформу для изменения нормандского формата, а затем минского переговорного формата», – заявила она.

По словам Верещук, Назарбаев много раз хотел «заангажироваться» в переговорный процесс по Донбассу, «чувствуя свой авторитет» и «знакомство с Путиным и с бывшими руководителями Украины, в том числе Петром Порошенко, а теперь уже и с Владимиром Зеленским».

«Господин Назарбаев говорит, что господин Зеленский не исключает такой возможности и в принципе соглашается на это, но я не слышала от господина Зеленского, как он комментирует данный аспект. Но, тем не менее понимаю, что господин Назарбаев мог бы организовать такую встречу, но пока непонятно, какой будет цель. Если цель – только сменить место, страну, где встретиться – то, конечно, это не нужно, если есть цель встретиться и действительно решить вопрос по сути (а мы видим вчерашнюю беседу Путина и канцлера ФРГ Ангелы – ред.) Меркель, в которой они обсудили «особый статус»)… Я думаю, что если цель – обсудить в нормандском или в другом формате «особый статус», то нам встречаться нет смысла», – добавила она.

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