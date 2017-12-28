В прокуратуре Киевской области сообщили, что работнику местной прокуратуры Борисполя грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за незаконную передачу автомобиля постороннему. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Прокурор передал украденный Bentley посторонним людям, местонахождение автомобиля теперь неизвестно Фото: ЕРА "Во время досудебного расследования установлено, что обвиняемый, злоупотребляя служебным положением, выдал автомобиль марки Bentley стоимостью 890 тыс. грн, который принадлежал юридическому лицу-нерезиденту и находился в международном розыске по линии Интерпола, лицам, не являющимся собственниками указанного имущества и не имеющим права им распоряжаться", – говорится в сообщении.На данный момент местонахождение украденного Bentley неизвестно.Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности в течение трех лет и конфискация имущества по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества в отдельно крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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