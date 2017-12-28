В прокуратуре Киевской области сообщили, что работнику местной
прокуратуры Борисполя грозит до 12 лет лишения свободы с
конфискацией имущества за незаконную передачу автомобиля
постороннему. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокурор передал украденный Bentley посторонним людям,
местонахождение автомобиля теперь неизвестно Фото: ЕРА "Во время
досудебного расследования установлено, что обвиняемый,
злоупотребляя служебным положением, выдал автомобиль марки Bentley
стоимостью 890 тыс. грн, который принадлежал юридическому
лицу-нерезиденту и находился в международном розыске по линии
Интерпола, лицам, не являющимся собственниками указанного имущества
и не имеющим права им распоряжаться", – говорится в
сообщении.На данный момент местонахождение украденного Bentley
неизвестно.Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы, запрет
занимать определенные должности в течение трех лет и конфискация
имущества по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191
(растрата чужого имущества в отдельно крупных размерах) Уголовного
кодекса Украины.
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