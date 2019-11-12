Михаил Подоляк

Отсутствующие посадки наиболее одиозных и наглых vip-о-в. Интеграция немалого количества членов вчерашней команды в новые органы власти. Частичное использование вчерашней идеологии. Инфантильны все и даже дурацкие внутренние скандалы...

Некоторое исполнительское безволие. Так и не доведённые до конца уголовные дела по вчерашним вонам-мародерам.

Анти-Зеленский движ нарастает. Быстро и слишком агрессивно. Это конечно. Причины тоже понятны.

Ну и кроме того, свою роль играет кулуарная активность наших прожженных «старых политиков», которые рядятся в одежды якобы союзников Зеленского, а на самом деле находят темы, которыми больно его дрессируют.

Тимошенко - по земле-нафтогазу. Аваков стабильно пугает радикалами и улицей. Коломойский регулярно создает много негативного информационного шума, бьющего по репутации ВА. Etc...



... Тем не менее, ключевой вопрос остаётся: а что должен в итоге обеспечить этот движ?

Убрать Зеленского без внятной альтернативы «кто взамен»?

Глупо...

Обеспечить возврат во власть отвратнейшего окружения Порошенко? Это в принципе невозможно.

Так как, всю эту ложно-пафосную братию на дух не переносит общество ни в какой форме.

Сами они, разумеется, всерьёз думают, что на что-то ещё влияют. Потому что очень крикливые и отмороженные. Но реально их поддерживает от 3-х до 8-ми % в лучшем случае. То есть движ ради получения власти изгнанными не подходит...



... Возможно, это движ ради того, чтобы замаскировать вчерашние дела?

И не попасть под серьёзные уголовные разборки? Попытка превратить все это в такой себе pr-спектакль без конца и без каких-либо последствий для потенциальных фигурантов? Хорошая причина.

Но вряд ли бы в таком типе движа (маскировочном) принимало бы участие столь много откровенных «полезных идиотов», до сих пор слезно верящих, что они пять порошенковых лет строили здесь идеальную Утопию).

А именно они (полезные И.) массово и охотно шерят, постят, лайкают, закатывает истерики.

Понятно, что есть те, которые до сих пор получают деньги за тиражирование дерьма... Но если бы не было полезных идиотов, то все давно бы успокоилось...



... Может ли этот движ организовывать, скажем так, условная «Москва»?

Ей ведь максимально выгодно, чтобы здесь постоянно происходило бурление говен, шевеление идиотов и прочие уличные драки.

Но... нет). Потому что Москва всегда финансирует каких-нибудь аутсайдеров (типа Медведчука).

То есть тех, кто реально имеет ничтожное влияние. И шум их ничтожен...



... Что же это за движ? Почему он нарастает? Почему социология уже показывает падение «общественного одобрения» с 57 до 37%?

На мой взгляд все банально.

Это типичное проявление... отсутствующего пока умения признавать ситуационные ошибки и принимать резкие кадровые решения.

Проштрафился - вон отсюда). Громко и больно.

Ну и непременно - слабое медийное объяснение.

Ставка явно сделана на пафосные позитивные форматы, а не на внятную контр-игру...