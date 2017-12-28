Авария произошла на ул. Кустанайской в ​​Киеве. Водитель автомобиля не справился с управлением и на большой скорости въехал в киоск. В то время там покупала продукты женщина с 3-летней дочкой.

От удара ребенка зажало между холодильником и бампером машины, передает со ссылкой на .

Девочку с травмой позвоночника и глубокими порезами лица госпитализировали в больницу.

Случайные свидетели вытолкали автомобиль, чтобы освободить девочку. Водитель объяснил, что не смог вписаться в поворот. "Так получилось, извините, пожалуйста, я не хотел", - заявил он. Мужчина признался, что сел за руль нетрезвым - употреблял сидр.

"Здесь самое главное - не машины, не киоск. Пострадал ребенок, у нее перелом позвоночника, скорее только. Ребенок! Человек пьяная была за рулем", - сказал хозяин магазина Павел Ястремский.

Родственники водителя не могут объяснить, почему так произошло. Говорят, нетрезвым за руль то раньше не садился.

В Александрии Кировоградской области на остановке общественного транспорта автобус переехал женщину.

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