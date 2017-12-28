На автобане 61 возле немецкого города Фирзен произошло ДТП с участием гражданина Украины. Находясь в нетрезвом состоянии, он на фуре протаранил полицейский автомобиль - в результате 23-летняя полицейская погибла, еще двое участников ДТП получили ранения, передает со ссылкой на немецкое издание Augsburger Allgemeine.

Прибыв на место инцидента, полицейские задержали 48-летнего украинца, который совершил ДТП, сообщает издание. В его крови было обнаружено более двух промилле алкоголя.

Сообщается, что украинец за рулем своего грузовика привлек внимание правоохранителей еще на территории Нидерландов, которые передали сообщение немецким коллегам.

Полицейские ждали фуру на дороге, когда грузовик на полной скорости врезался в автомобиль, протянув его 200 метров по трассе.

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