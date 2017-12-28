США не питают иллюзий относительно «режима», который правит в России, и не видят шансов на нормализацию отношений при нынешнем руководстве страны. Об этом заявил глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

Россия «вторглась к своим соседям — в Грузию и Украину, и последнее десятилетие подрывала суверенитет западных наций, вмешиваясь в наши выборы и выборы в других странах», заявил Тиллерсон, информирует svodka.net.

Он отметил, что назначение Курта Волкера спецпредставителем США по Украине «подтверждает приверженность (Вашингтона) восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Без мирного урегулирования ситуации в Украине, которое должно начинаться с выполнения Россией Минских соглашений, отношения с Россией не могут быть нормальными», — подчеркнул дипломат.

«Мы стоим на страже в условиях российской агрессии, но мы признаем необходимость совместной работы с Россией там, где у нас имеются общие интересы», — говорится в статье госсекретаря, опубликованной в New York Times.

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Он отметил, что «это нигде не проявляется столь конечно, как в Сирии».

По его словам, в настоящее время Россия подтвердила приверженность межсирийским переговорам в Женеве, «мы ждем, что Россия будет продолжать эту линию». «Уверен, что успешное завершение этих переговоров превратит Сирию в страну, свободную от Башара Асада и его семьи», — заявил Тиллерсон.

При этом он полагает, что нормализация американо-российских отношений невозможна при нынешнем российском руководстве.

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«Что касается России, то мы не питаем иллюзий относительно режима, с которым имеем дело», — заявил Тиллерсон.

Напомню, в июле Рекс Тиллерсон допытывался у украинских активистов, кто саботирует борьбу с коррупцией в Украине.

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