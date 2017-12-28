Фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия – Павла Бялая, которого следствие считает одним из соучастников преступления и непосредственным подчиненным организатора титушек на Евромайдане Юрия Крысина, не доставили из следственного изолятора, так как в Апелляционный суд не пришли материалы ходатайства защиты о смене меры пресечения. Павел Бялай был задержан в марте 2017 года, содержится за решеткой, является одним из фигурантов дела об убийстве журналиста Веремия Фото: censor.net.ua .В комментарии изданию адвокат Бялая Елена Шаповал заявила, что Печерский суд не направил в Апелляционный суд материалы дела, в том числе ходатайство об изменении меры пресечения ее подзащитного с содержания под стражей на домашний арест."Заседание было отложено в связи с тем, что из Печерского районного суда не были доставлены материалы ходатайства, на основе которых моему подзащитному продлили срок пребывания под стражей. Почему не доставили моего подзащитного? Я не могу это прокомментировать, поскольку и я, и мой подзащитный обращались и к следователю, и в Апелляционный суд, чтобы была обеспечена явка на Елена Шаповал, адвокат обвиняемого в причастности к убийству журналиста Веремия Павла Бялая. Фото: Gordonua.com Адвокат опровергла версию, что защита обвиняемого пытается затянуть судебный процесс по делу об убийстве Веремия."Затягиваем? Вы очень сильно ошибаетесь, потому что на все заседания Апелляционного суда я прихожу. В материалах дела есть заявление моего подзащитного, что он хочет принимать участие в Апелляционном суде. Я опровергаю доводы, будто бы я затягиваю процесс. Я заинтересована в том, чтобы Апелляционный суд быстрее принял решение", – подчеркнула адвокат Шаповал.Версию о затягивании процесса опроверг и прокурор отдела процессуального руководства Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Владимир Приходько, представляющий в суде сторону обвинения."Мы предприняли все меры, чтобы обвиняемого доставили в суд, написали соответствующий запрос в изолятор временного содержания и конвойную службу. Я лично с утра готовился к заседанию. Но нашему следователю позвонила адвокат обвиняемого и сообщила, что материалы не пришли, суда не будет. Я не привык верить на слово адвокату, обратился в канцелярию Печерского суда, чтобы узнать: правда или нет. Они подтвердили, что материалы не пришли. После мы узнали, что изолятор и конвойная служба об этом уже знали и по собственной инициативе не доставили обвиняемого в суд", – объяснил прокурор Приходько в комментарии изданию "ГОРДОН". Прокурор Владимир Приходько. Фото: censor.net.ua По словам прокурора, главной причиной недоставки в суд подозреваемого стали изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК)."Согласно последним изменениям в УПК, теперь суды должны рассматривать все ходатайства как фиксацию. То есть теперь каждую бумажку, которую мы направляем, они должны фиксировать под запись, проводить заседание. Это время. Следователи в 4–4.30 утра занимают очередь в суде, чтобы внести материалы. Это колоссальная нагрузка и на следователей, и на суд. Люди буквально живут на работе. Суды просто физически не успевают все материалы сформировать и направить в апелляцию", – отметил прокурор Приходько.Следующее заседание Апелляционного суда по делу Бялая состоится 3 января в 13.00.Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.По данным следствия, Павел Бялай входил в группу титушек, организатором которой был ранее судимый Юрий Крысин. Именно Бялай, согласно материалам следствия, стрелял из огнестрельного оружия по такси, в котором ехал Веремий, а после лично вытащил его из автомобиля и вместе с Крысиным и другими титушками начал избивать журналиста битами. Когда корреспондент "Вестей" вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Павла Бялая задержали 9 марта 2017 года. Печерский районный суд заключил его под стражу. Срок ареста истекает 7 января 2018 года. Бялая обвиняют по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Фактически это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину. 28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки суд апелляционный дела материалы пресечения Теги: политика