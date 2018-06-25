1 июля в 21:00 на Софийской площади состоится концерт с участием известного актера, культурного и гуманитарного деятеля Джона Малковича. В связи с этим, распоряжением КГГА внесены изменения в движение транспорта в центре столицы. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает .

“В частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) во время концерта — с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках международного проекта “Пути дружбы” в Киеве 1 июля выполнят поэму для чтеца и симфонического оркестра композитора Аарона Копленда “Портрет Линкольна”. Декламатором выступит известный американский актер Джон Малкович.



В грандиозном концерте на Софийской площади примут участие Молодежный оркестр Луиджи Керубини, созданный Маэстро Риккардо Мути из лучших молодых исполнителей Италии, симфонический оркестр и хор Национальной оперы Украины, Камерный хор “Кредо”, Ансамбль классической музыки им. Б. Лятошинского, студенты Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, а также 25 молодых исполнителей из г.Мариуполя (артисты Мариупольского городского оркестра “Ренессанс” и студенты Мариупольского колледжа искусств). Хормейстер Большого сводного хора — Богдан Плиш.



Украину будет представлять, в частности, одна из лучших современных оперных певиц Людмила Монастырская (сопрано), солистка Национальной оперы Украины и приглашена солистка ведущих театров мира — “Ла Скала” (г.Милан), “Метрополитен-Опера” (г. Нью-Йорк) , “Ковент-Гарден” (г. Лондон) и известный украинский бас Сергей Магера.



Также на Софийской площади прозвучит мировой шедевр от Джузеппе Верди (“Stabat Mater” до “Te Deum” и к “Набукко”). Мероприятие состоится при содействии столичной власти.

Напомним, ко Дню молодежи в Киеве 24 июня частично перекрыли центр.

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