|В Киеве 1 июля перекроют Софийскую площадь
|25.06.2018 18:47
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1 июля в 21:00 на Софийской площади состоится концерт с участием известного актера, культурного и гуманитарного деятеля Джона Малковича. В связи с этим, распоряжением КГГА внесены изменения в движение транспорта в центре столицы. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает .
“В частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) во время концерта — с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, в рамках международного проекта “Пути
дружбы” в Киеве 1 июля выполнят поэму для чтеца
и симфонического оркестра композитора Аарона Копленда “Портрет
Линкольна”. Декламатором выступит известный американский актер Джон
Малкович.
Напомним, ко Дню молодежи в Киеве 24 июня частично перекрыли центр.