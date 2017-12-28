В ноябре в Украине увеличился на 21,4% уровень реальной зарплаты по сравнению с ноябрем 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета статистики.

Также отмечается, что по сравнению с октябрем рост реальной заработной платы составил только 0,5%. В то же время номинальная зарплата штатных работников в ноябре по сравнению с сентябрем в этом году увеличилась на 1,4%. В годовом измерении рост составил 38,3% - до 7479 гривен. В октябре заработная плата составляла 7377 гривен, в сентябре - 7351 гривен, в августе - 7114 гривен.

В Государственном комитете статистики указали, что самый большой рост зарплаты зафиксирован в Тернопольской области (50,6%), Хмельницкой (50,2%), Волынской (48,8%), Херсонской (48,3%), Закарпатской (47,1%), Житомирской (46,9%), Винницкой (46,8%), Ивано-Франковской и Кировоградской (44,6%), Черновицкой (44,0%), Черкасской (43,8%), Сумской (43,0%), Черниговской (42,1%), Львовской (40,7%), Днепропетровской (39,8%), Николаевской (37,5%), Одесской (38,8%), Полтавской (37,2%) областях и Киеве (29,2%).

Как сообщал MIGnews.com.ua, осенью 2017 редний размер заработной платы киевлян достиг 11 454 гривен , что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

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