Співачка Анна Седокова нечасто публікує у мережі світлини своїх трьох дітей: так, фото найменшого Гектора взагалі вперше з'явилося в мережі кілька тижнів тому, коли зіркова матуся з ним та донькою Монікою прикрасила обкладинку глянцю, а от сама Моніка чи старша Аліна в Інстаграмі матусі з'являються, як-то кажуть, на свята.



Втім, днями Седокова показала шанувальникам Аліну, з гордістю відзначивши, що дівчинка вже вища від неї. Обидві красуні позують у білих кедах, але Аліна обрала джинси, на відміну від маминого романтичного образу.



"Іноді саму близьку людину можна просто створити самій. Моя мала @lalina_one вже вища за мене на фото. Здається, вона вже сама літає, сама приймає важливі рішення і сама вибирає. Нещодавно нумеролог сказав мені, що вона лідер, а лідером неможливо управляти. Мені-то не знати про це! Кожне «зроби це» приводить мене в сказ і народжує дикий дух протиріччя", - розповіла фанатам Анна.





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