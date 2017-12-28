|Анна Седокова показала підрослу старшу доньку (ФОТО)
|28.12.2017 20:42
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Втім, днями Седокова показала шанувальникам Аліну, з гордістю відзначивши, що дівчинка вже вища від неї. Обидві красуні позують у білих кедах, але Аліна обрала джинси, на відміну від маминого романтичного образу.
"Іноді саму близьку людину можна просто створити самій. Моя мала @lalina_one вже вища за мене на фото. Здається, вона вже сама літає, сама приймає важливі рішення і сама вибирає. Нещодавно нумеролог сказав мені, що вона лідер, а лідером неможливо управляти. Мені-то не знати про це! Кожне «зроби це» приводить мене в сказ і народжує дикий дух протиріччя", - розповіла фанатам Анна.
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