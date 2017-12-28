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Омелян о намерении поручиться за Мартыненко: Я считал, что должен рискнуть личной репутацией ради важных для страны проектов
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28.12.2017 20:44
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал сложным решение
поручиться за экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко,
которого подозревают в злоупотреблениях при выполнении контракта
купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через
австрийскую компанию-посредника Steuermann. Омелян: Это был
сознательный шаг с моей стороны Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook
"Для меня лично это было сложное решение, но я считал, что должен
сделать это, чтобы получить поддержку партии на реформы по
инфраструктуре. Надеюсь, это был первый и последний такой непростой
выбор. Это был сознательный шаг с моей стороны. Я считал, что в
этот момент должен рискнуть своей личной репутацией, но ради важных
для страны проектов. Я считаю, что нации нужны качественно
реализованные инфраструктурные проекты, а не рассказы о том, почему
мне что-то не удалось и кто мешал или давил", – заявил
он.Омелян добавил, что давление на него "является ежедневным и
непрестанным"."Часто хочется хлопнуть дверью и уйти", –
отметил министр.Мартыненко подозревают в
злоупотреблениях при выполнении контракта купли-продажи
уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую
компанию-посредника Steuermann.22 апреля Соломенский
райсуд избрал экс-нардепу меру пресечения в виде личного
поручительства. Поручителями определили 18 нардепов от "Народного
фронта", министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и
замглавы Центральной избирательной комиссии Андрея Магеру. Омелян
также заявлял о желании поручиться за Мартыненко, но его
поручителем не определили.
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