Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал сложным решение поручиться за экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко, которого подозревают в злоупотреблениях при выполнении контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. Омелян: Это был сознательный шаг с моей стороны Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook "Для меня лично это было сложное решение, но я считал, что должен сделать это, чтобы получить поддержку партии на реформы по инфраструктуре. Надеюсь, это был первый и последний такой непростой выбор. Это был сознательный шаг с моей стороны. Я считал, что в этот момент должен рискнуть своей личной репутацией, но ради важных для страны проектов. Я считаю, что нации нужны качественно реализованные инфраструктурные проекты, а не рассказы о том, почему мне что-то не удалось и кто мешал или давил", – заявил он.Омелян добавил, что давление на него "является ежедневным и непрестанным"."Часто хочется хлопнуть дверью и уйти", – отметил министр.Мартыненко подозревают в злоупотреблениях при выполнении контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann.22 апреля Соломенский райсуд избрал экс-нардепу меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили 18 нардепов от "Народного фронта", министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и замглавы Центральной избирательной комиссии Андрея Магеру. Омелян также заявлял о желании поручиться за Мартыненко, но его поручителем не определили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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