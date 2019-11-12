В понедельник, 11 ноября, сотрудники НАБУ задержали семерых подозреваемых по делу о VAB Банке, включая бывших и действующих чиновников Нацбанка. Об этом бюро сообщило на своей странице в Facebook.

Как сообщили в НАБУ, должностных лиц задержали по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного VAB Банка в 2014 году.

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО ВиЭйБи Банк и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами ВиЭйБи Банка", - заявили в НАБУ.

Отмечается, что чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Ни в НАБУ, ни в САП не раскрыли имена или должности задержанных.

Известно, что между задержанных есть глава правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук. Известно, что детективы НАБУ пришли в офис банка для его задержания. Писарук в 2014-2015 годах был первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор.

В то же время по информации издания Интерфакс-Украины , вечером в понедельник детективы НАБУ задержали четырех работников VAB банка по делу о рефинансировании банка в 2014 году. Сообщается, что во вторник ожидается избрание им меры пресечения.

По словам источника, дело, по которому были задержаны работники банка, было закрыто летом 2019 года, но затем возобновлено генпрокурором Русланом Рябошапкой и передано НАБУ. Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев).

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) между 166 действовавших в стране банков. Его хозяин бизнесмен Олег Бахматюк часто обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

"Задержанного главу правления "Райффайзен Банка Аваль" и экс-зама Гонтаревой, Александра Писарука, детективы НАБУ отпустили в ночь на вторник после объявления подозрения. Во вторник Писаруку должен избрать меру пресечения Высший антикоррупицонный суд. Если к утру он не пересечет границу в багажнике евробляхи, конечно", - Сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

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