|Меркель поговорила с Путиным: версии от Берлина и Москвы
|12.11.2019 12:25
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Об этом сообщает сайт главы правительства ФРГ.
"В центре разговора была подготовка встречи на высшем уровне в нормандском формате в отношении восточной Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны также коснулись состояния переговоров относительно будущего газового транзита через территорию Украины.
На сайте Кремля в свою очередь сообщают об "обстоятельном обсуждении" вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности с учетом подписанной в Контактной группе "формулы Штайнмайера", а также разведения вооруженных сил и средств на "пилотных" участках в районе населенных пунктов деревня Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское.
Президент России и канцлер Германии, говорится на сайте, отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мероприятий" 2015 года. А также необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины, отмечается в сообщении Кремля.
Также в Кремле подчеркнули, что стороны обсудили подготовку "возможного саммита" в нормандском формате.