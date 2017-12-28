Украинцы эмигрируют, потому что устали от бардака в стране и не верят, что в Украине что-то изменится, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Пока эти бараны выясняют друг с другом отношения – жизнь проходит. И украинцы уезжают Фото: Gordonua.com "Люди чемоданы пакуют – и уезжают. Постоянно уезжают. В Польшу едут, как подорванные. На работу уезжают подальше отсюда. Потому что смотрят на этот бардак, на это болото гнилое и понимают: здесь ничего не будет, надо ехать! Пока эти бараны выясняют друг с другом отношения, жизнь проходит. И они уезжают", – сказал Гордон в эфире телеканала "112 Украина". У политиков в этот период, по словам журналиста, "время жатвы"."Они бабки зарабатывают. Вернее, не зарабатывают, а (есть плохое слово)... Крадут", – отметил Гордон.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube По состоянию на 1 ноября 2017 года численность населения Украины, по данным Госстата, составляла 42,4 млн человек. В январе в Государственной службе занятости сообщали, что по официальным данным, за рубежом работают 5 млн украинцев.Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после военной агрессии. "Официальные цифры по работающим украинцам за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона... Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тыс. грн, это даст возможность удерживать людей в Украине", – сказал он.Согласно данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в сентябре, 35% граждан Украины хотели бы выехать на постоянное место проживания за границу. Среди главных причин – желание улучшить условия жизни и обеспечить лучшее будущее для своих детей, а также отсутствие достойной работы в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что гордон уезжают украине украинцы Теги: общество