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Под Киевом внедорожник врезался в грузовик, есть жертвы
12.11.2019 12:32
Под Киевом внедорожник врезался в грузовик Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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