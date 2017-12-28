между работающих уровень граждан с доходами менее фактического прожиточного минимума уменьшился с 45,4% до 26,1%

"По данным нашей Государственной службы статистики и по методикам, которыми пользуются наши международные организации, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности у нас упал с 54,5% до 39,4%" , - сказал министр, сообщает "Интерфакс-Украина " .

Рева отметил, что между работающих уровень граждан с доходами менее фактического прожиточного минимума уменьшился с 45,4% до 26,1%.