|Шуфрич-младший получил год условно за ДТП - адвокат
|28.12.2017 20:57
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Сына народного депутата Нестора Шуфрича, который 26 августа совершил наезд на пешехода в Киеве, приговорили к одному году условного наказания. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Вячеслав Лысенко на своей странице в Facebook, передает
"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", - отметил адвокат.
Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого пострадавшему выплатили нравственный и материальный убыток в размере одного миллиона гривен.
Напомним, 26 августа вечером в
Киеве произошла ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича.