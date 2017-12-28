Сына народного депутата Нестора Шуфрича, который 26 августа совершил наезд на пешехода в Киеве, приговорили к одному году условного наказания. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Вячеслав Лысенко на своей странице в Facebook, передает

"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", - отметил адвокат.

Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого пострадавшему выплатили нравственный и материальный убыток в размере одного миллиона гривен.

Напомним, 26 августа вечером в Киеве произошла ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича.



Полиция открыла уголовное производство по факту этой автоаварии.

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