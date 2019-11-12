Больше только граждане России боятся социальной несправедливости и снижения доходов, а меньше только они боятся обострения международных конфликтов. Как свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, доля россиян, обеспокоенных снижением дохода составляет 63%, неравенством между людьми недовольны 68%. Беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти, пугают 39% населения России. Наименьшую обеспокоенность у россиян вызывает возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%). Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1800 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины россии россиян международных конфликтов боятся Теги: экономика