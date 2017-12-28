|Стало известно, как в новогоднюю ночь будет работать киевское метро
|28.12.2017 20:58
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В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Киеве работа каждой станции метро будет продлена на 3 часа.
Об этом сообщил «Киевский метрополитен», информирует svodka.net.
«Метро работает на 3 часа дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе», – говорится в сообщении.
«Просим особенно внимательно соблюдать простые правила пользования метрополитеном. Держаться за поручень, не выходить за ограничительную линию, не сидеть на эскалаторе», – призвали в «Киевском метрополитене».
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