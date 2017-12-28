В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Киеве работа каждой станции метро будет продлена на 3 часа.

Об этом сообщил «Киевский метрополитен», информирует svodka.net.

«Метро работает на 3 часа дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе», – говорится в сообщении.

«Просим особенно внимательно соблюдать простые правила пользования метрополитеном. Держаться за поручень, не выходить за ограничительную линию, не сидеть на эскалаторе», – призвали в «Киевском метрополитене».

Читайте: Под Киевом произошел масштабный пожар, есть жертва

Сводка.нет - Новости Украины и Мира