Как сообщает Правительственный портал, при этом Дубилет акцентировал внимание на главных задачах НАГС.

«Все, что можно, упростить, а то, что осталось, - перевести полностью в электронную форму», - сказал Дубилет, раскрывая ключевые направления реформирования государственной службы.

По его мнению, приоритетом является приближение стандартов, по которым работают государственные служащие, к стандартам в коммерческом секторе.

Кроме того, министр анонсировал создание новой системы обучения, которая позволит государственным служащим постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда вне государственной службы.

«Я надеюсь, что НАГС станет именно тем центром, благодаря которому государственные служащие всех уровней будут развиваться», - добавил чиновник.

В свою очередь глава НАГС Александр Стародубцев выразил свое видение основных направлений деятельности НАГС на ближайший год, между которых: HR и диджитализация, реформирование НАГС, отказ от несвойственных функций, запуск новых проектов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира