|
Макаревич: Одного Крымского моста, если перевести его в денежный эквивалент, хватило бы для пенсий надолго
|
25.06.2018 18:49
|
Российский народ готов принять "любую лапшу", пока это не касается
его кармана. В связи с этим повышение пенсионного возраста в РФ
может создать проблемы для власти, считает российский музыкант
Андрей Макаревич. Макаревич: Вообще у нас народ терпеливый. И
не такое терпели Фото: ЕРА "Это опасная довольно история. Потому
что наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять. Что мы в
кольце врагов, что "Крымнаш", но как только какие-то решения
начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с
глаз и с ушей спадает. И, конечно, это для власти сложная история,
на самом деле", – подчеркнул он.Музыкант добавил, что повышение
пенсионного возраста связано с военными авантюрами Кремля."Я думаю,
одного Крымского моста, если перевести его в денежный эквивалент,
хватило бы для пенсий надолго... И много еще чего. Пару самолетов,
несколько танков, несколько ракет. Нам объясняют, что во всем мире
пенсионный возраст больше. Ну, разумеется, больше. Так там и живут
дольше и богаче. Они вообще живут другой жизнью, нам мало
понятной", – рассказал Макаревич.Он добавил, что власти могут пойти
на попятную в вопросе пенсионной реформы, если недовольство граждан
РФ будет слишком сильным."Если миллион человек выйдет на улицу, то,
наверное, там забеспокоятся. Но я не думаю, что это произойдет.
Будут бурчать. Будут на кухне анекдоты придумывать и в Facebook их
вешать", – отметил он.По мнению музыканта, у жителей России
наблюдается "полоса пассивности" и разочарования."Вообще у нас
народ терпеливый. И не такое терпели", – подытожил Макаревич.14
июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант
законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с
2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет
(к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно
соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не
одобряют предложенную реформу. Из-за этого рейтинг президента
РФ Владимира Путина упал до пятилетнего минимума,
сообщил фонд "Общественное мнение".Российский оппозиционный
политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение
протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он
назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов
человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают
возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в
Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае
массовых демонстраций.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира