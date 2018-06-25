Российский народ готов принять "любую лапшу", пока это не касается его кармана. В связи с этим повышение пенсионного возраста в РФ может создать проблемы для власти, считает российский музыкант Андрей Макаревич. Макаревич: Вообще у нас народ терпеливый. И не такое терпели Фото: ЕРА "Это опасная довольно история. Потому что наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять. Что мы в кольце врагов, что "Крымнаш", но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и с ушей спадает. И, конечно, это для власти сложная история, на самом деле", – подчеркнул он.Музыкант добавил, что повышение пенсионного возраста связано с военными авантюрами Кремля."Я думаю, одного Крымского моста, если перевести его в денежный эквивалент, хватило бы для пенсий надолго... И много еще чего. Пару самолетов, несколько танков, несколько ракет. Нам объясняют, что во всем мире пенсионный возраст больше. Ну, разумеется, больше. Так там и живут дольше и богаче. Они вообще живут другой жизнью, нам мало понятной", – рассказал Макаревич.Он добавил, что власти могут пойти на попятную в вопросе пенсионной реформы, если недовольство граждан РФ будет слишком сильным."Если миллион человек выйдет на улицу, то, наверное, там забеспокоятся. Но я не думаю, что это произойдет. Будут бурчать. Будут на кухне анекдоты придумывать и в Facebook их вешать", – отметил он.По мнению музыканта, у жителей России наблюдается "полоса пассивности" и разочарования."Вообще у нас народ терпеливый. И не такое терпели", – подытожил Макаревич.14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".Российский оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал на 1 июля проведение протестных акций в 20 городах. Правительственные меры он назвал "обычным ограблением нескольких десятков миллионов человек".Независимые профсоюзы РФ также рассматривают возможность проведения митингов.По информации газеты "Ведомости", в Кремле готовы пойти на смягчение реформы в случае массовых демонстраций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки для что пенсионного российский власти Теги: мир