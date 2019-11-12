В Верховной Раде Украины появился "Джокер". Об этом рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Напомним, член фракции "Слуга народа" депутат Александр Дубинский после съезда партии в кулуарах рассказал журналистам, что новоизбранный председатель партии Александр Корниенко лично проверял телефоны нескольких депутатов.

Таким образом будто бы происходит поиск тех, кто скрывается под никами "Джокера" и "Темного Рыцаря", которые сливают информацию изнутри "Слуги народа".

Пранкер "Джокер" опубликовал в своем телеграмм-канале переписку с нардепом от СН Николаем Тищенко. Там от имени генпрокурора Рябошапки пранкер общался с Тищенко о ситуации внутри фракции, конфликтах и деньгах "в конвертах". В переписке вспомнили и о Дубинском.

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