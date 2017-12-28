В четверг, 28 декабря, рядом с полицейским участком в районе Сейхан в городе Адана, расположенного в южной части Турции, произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Associated Press .

"Взрыв произошел примерно 19:10 в четверг в районе города Сейхан", - говорится в сообщении.

Из-за инцидента окна в близлежащих зданиях были повреждены. Также звук взрыва был слышен в разных районах города. Однако пока нет информации о количестве погибших и пострадавших в результате происшествия.

Кроме того, отмечается, что в район, где случился случай, направили правоохранителей. В настоящее время подробности взрыва устанавливаются.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 26 декабря, в северо-восточной части Ливии произошел взрыв на участке магистрального нефтепровода .

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