Хочу субсидію. Що треба знати про нові правила від уряду?
12.11.2019 13:38
12 ноября
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Украинцы больше только доверяют Зеленскому, Разумкову и Сенцову • Дубилет - о госслужбе: Надо все упростить, а что осталось, - перевести в "цифру" • Меркель поговорила с Путиным: версии от Берлина и Москвы • Социологи выяснили, чего больше только бояться россияне • УПЦ МП нарушает закон, не указывая в названии принадлежность к стране-агрессору - эксперт • Экс-посол Канады советует Украине готовиться к приему иммигрантов • 43% украинцев считают нынешнюю власть лучше предыдущейвсе новости дня
Уряд перед опалювальним сезоном змінив порядок надання субсидій в цьому сезоні і розмір мінімальної оплати в наступному. З одного боку Кабмін збільшив допомогу на оплату комунальних послуг будинкам сімейного типу та літнім подружжям, які живуть нарізно в сільській місцевості, з іншого – вже з травня 2020 розмір обов’язкового платежу зросте з 15% до 20%. Чому нові правила дозволяють зловживати недобросовісним субсидіантам? Наскільки зростуть платіжки за комунальні послуги з травня 2020 року? Та чому уряд вирішив, що українці мають платити на 5% більше?