Добро пожаловать в Россию Владимира Путина.

Итак, Алексею Навальному официально запретили участвовать в постановочных выборах, поскольку он якобы обвинен в мошенничестве в результате сфальсифицированного же судебного разбирательства, информирует svodka.net.

Но вряд ли можно было бы найти лучшую метафору для нынешнего кремлевского режима.

Добро пожаловать в Россию Владимира Путина.

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Это иллюзорный мир, где суды притворяются, что решают проблемы из области права, когда на самом деле занимаются вопросами политики; где имитируются помпезность, процедуры и ритуалы конкурентных выборов, хотя результат предрешен.

Это мир массовых галлюцинаций, где законодательные институты притворяются, что независимы и базируются на принципе совещательности, когда на самом деле являются формальным придатком исполнительной власти.

Но когда иллюзия приобретает черты смертельно опасной, например, когда маленькие зеленые человечки по заданию Кремля разворачивают якобы повстанческую деятельность на востоке Украины, это приводит к настоящим смертям и настоящему разрушению.

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Но штука в том, что массовые галлюцинации, с помощью которых удерживаются авторитарные режимы, такие как путинский, рано или поздно прекращаются.

Рано или поздно появится тот, кто скажет, что король голый, рано или поздно критическая масса людей начинает это видеть.

Тут уместно вернуться к Навальному.

Вряд ли Владимир Путин и его дружки боятся, что Навальный победит кремлевского лидера на выборах следующего года.

Режим продемонстрировал, что довольно хорошо умеет добиваться желаемых результатов.

Вероятно то, чего они боятся – это способность Навального разрушить заклинание Кремля и развеять массовые галлюцинации, которые сохраняют и защищают этот режим.

Этим он страшен для них больше только.

Брайан Уитмор

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