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Бывший следователь ВАДА заявил, что 99% российских спортсменов употребляют допинг
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28.12.2017 21:06
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В России по-прежнему существует допинговая система, а спортсмены
продолжают употреблять допинг, утверждает прежний следователь
Всемирного антидопингового агентства Джек Робертсон.
Экс-следователь ВАДА заявил, что у российских спортсменов не было
возможности попасть в национальную сборную без допинга Фото: ЕРА Об
этом он написал в колонке издание The New York Times."В ходе
расследования мы выяснили, что 99% российских спортсменов сидят на
допинге. Мы узнали, что как только российский спортсмен попадал в
сборную страны, у него просто не было выбора – или допинг, или
завершение карьеры", – написал прежний следователь ВАДА.По
словам Робертсона, спортсмены и тренеры были связаны с российскими
врачами, которые разрабатывали режим употребления допинга, а
запрещенные препараты действительно хранятся в зданиях министерства
спорта России."Россия не только не признала свою вину, но и
продолжает использовать допинг даже во время расследования. Все
доказательства свидетельствуют о том, что допинговая система все
еще работает. И МОК это знает", – подчеркнул он.По мнению
бывшего следователя, результаты игр в Пхенчхане тоже в будущем
придется пересмотреть из-за допинг-проб российских
спортсменов."Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих
победителей и призеров игр в Пхенчхане. Но они опять получат свои
медали по почте", – подытожил Робертсон.В ноябре 2015
года Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в
котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В
отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное
применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое
запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА
антидопинговой лаборатории в Москве.Из-за допинг-скандала сборную
России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от
Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном
составе не допустили к летней Паралимпиаде.24 ноября в
неофициальном медальном зачете по итогам зимней Олимпиады в
Сочи Россия опустилась с первого на третье место.5 декабря
2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых
правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный
олимпийский комитет РФ. Исполком МОК также пожизненно
отстранил от любого участия в Олимпиадах экс-министра спорта
РФ Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных.
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