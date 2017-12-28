В России по-прежнему существует допинговая система, а спортсмены продолжают употреблять допинг, утверждает прежний следователь Всемирного антидопингового агентства Джек Робертсон. Экс-следователь ВАДА заявил, что у российских спортсменов не было возможности попасть в национальную сборную без допинга Фото: ЕРА Об этом он написал в колонке издание The New York Times."В ходе расследования мы выяснили, что 99% российских спортсменов сидят на допинге. Мы узнали, что как только российский спортсмен попадал в сборную страны, у него просто не было выбора – или допинг, или завершение карьеры", – написал прежний следователь ВАДА.По словам Робертсона, спортсмены и тренеры были связаны с российскими врачами, которые разрабатывали режим употребления допинга, а запрещенные препараты действительно хранятся в зданиях министерства спорта России."Россия не только не признала свою вину, но и продолжает использовать допинг даже во время расследования. Все доказательства свидетельствуют о том, что допинговая система все еще работает. И МОК это знает", – подчеркнул он.По мнению бывшего следователя, результаты игр в Пхенчхане тоже в будущем придется пересмотреть из-за допинг-проб российских спортсменов."Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих победителей и призеров игр в Пхенчхане. Но они опять получат свои медали по почте", – подытожил Робертсон.В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.Из-за допинг-скандала сборную России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к летней Паралимпиаде.24 ноября в неофициальном медальном зачете по итогам зимней Олимпиады в Сочи Россия опустилась с первого на третье место.5 декабря 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 Национальный олимпийский комитет РФ. Исполком МОК также пожизненно отстранил от любого участия в Олимпиадах экс-министра спорта РФ Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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