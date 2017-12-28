Новое мощное извержение вулкана Синабунг на острове Суматра (Индонезия) заблокировал на острове тысячи жителей и туристов.

Уникальное видео извержения индонезийского вулкана было опубликовано на сайте YouTube, информирует svodka.net.

Во время экстренной эвакуации свои дома покинули уже более 3 тыс. жителей острова. О пострадавших на данный момент не сообщается.

В связи с объявления на острове высшей степени опасности путевки в данный регион резко подешевели.

Отмечается, что вулкан Синабунг проснулся в августе 2010 года. Этот вулкан не проявлял внешней активность почти 400 лет.

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