|В России задержали оппозиционера Яшина
|28.12.2017 21:14
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Российские правоохранители задержали оппозиционера и правозащитника Илью Яшина.
Об этом сообщает "Дождь", передает со ссылкой на .
Политика "подстерегли" возле дома и отвезли в одно из московских отделений полиции. Официальных обвинений Яшину не предъявили. Он предусматривает, что задержание связано с организацией акции протеста 24 декабря.
Позже товарищ задержанного Дмитрий Таралов сообщил, что Яшина оставили в отделении полиции в суд. Дата заседания пока неизвестна. У него изъяли телефон, ключи и депутатское удостоверение.
24 декабря оппозиционер организовал акцию "День свободных выборов". Она была запланирована как районный праздник, однако мэрия, прокуратура и Московский городской суд объявили ее незаконной. Полиция обещала предотвратить ее проведение, однако мероприятие состоялось без задержаний.
На следующий день после акции домой к родителям оппозиционера пришли полицейские. По словам самого Яшина, правоохранители сказали, что им поручили установить его местонахождение, однако не объяснили, в связи с чем его разыскивают.