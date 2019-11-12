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Коболев: Газпром может не подписать газовый контракт
12.11.2019 14:04
Коболев сомневается, что Газпром подпишет договор о новом транзите газа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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