Киевский судья Олег Линник, который приговорил к условному сроку фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина, незаконно отбирал права у автомайдановцев, а в социальной сети "Одноклассники" состоит в группе "Антимайдан", сообщает издание "Цензор.НЕТ". Линник приговорил к условному сроку фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина Фото: hromadske.ua Линник вырос в Макеевке, служил в армии на территории России в советское время, в 1988 году заканчивал высшую школу милиции в Нижнем Новгороде.По данным издания, он стал судьей районного суда в Донецкой области, якобы пытаясь уйти от уголовного преследования за служебный обман в качестве начальника следственного отдела налоговой милиции Марьинской межрайонной налоговой инспекции – в январе 2001 года подделал постановление о возбуждении уголовного дела против местного предпринимателя, сфальсифицировав под ним подпись следователя, которая на тот момент уже уволилась из налоговой милиции.Как пишет "Цензор.НЕТ", есть версия, что именно прежний генеральный прокурор времен президентства Виктора Януковича Виктор Пшонка помог Линнику попасть в Киев на должность судьи Шевченковского района. Так, 18 июля 2011 года указом №764 на тот момент президента Виктора Януковича судья Линник был переведен в столицу. Во время Революции достоинства судья Линник по поддельным протоколам лишал водительских прав автомайдановцев, которые участвовали в поездках в Межигорье, сообщает "Цензор.НЕТ". При этом в анкете доброчестности он якобы не упомянул факт лишения прав.Кроме того, в декларациях за 2014, 2015 и 2016 годы судья не указал ни единого недвижимого имущества, которое бы находилось у него или его семьи на праве собственности или пользования и в котором можно было бы жить. В социальной сети "Одноклассники" Линник состоит в группе "Антимайдан". Однако сейчас страницы Олега Линника в социальной сети нет. Скриншот: censor.net.ua Скриншот: censor.net.ua Скриншот: censor.net.ua Скриншот: censor.net.ua Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Такси с журналистом остановили титушки, вытащили пассажиров и стали бить их металлическими палками.Веремия избивали трое мужчин, один из них, по мнению следователей, – Крысин. Когда корреспондент вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Согласно данным следствия, в уголовном мире у Крысина кличка Шкаф, он больше 10 лет живет в Киеве и координирует титушек. Крысин фигурирует и в других уголовных производствах, в том числе о разбойном нападении на одну из столичных АЗС в мае 2016 года.22 декабря судья Линник признал Крысина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком два года по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия). Прокуратура планирует подать апелляцию на решение суда и добиваться для него реального лишения свободы сроком на шесть лет.25 декабря в Киеве прошла акция протеста, участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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