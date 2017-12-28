На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"(В четверг - ред.) захватчики совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", - сообщили в штабе.

"На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояний у Павлополя. Сначала враг вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а затем усилил давление - и выпустил пять 82-мм мин и совершил обстрелы из гранатометов. Кроме того, в пригороде Красногоровки соперник нарушил перемирие из стрелкового оружия", - говорится в уповидомленни.

Отмечается, что на других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, а украинские военные огонь не раскрывали.