|На Донецком направлении обстреляли украинские позиции
|28.12.2017 21:14
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На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксированоПророссийские боевики продолжают нарушать новогоднее перемирие на Донбассе.
Фото: EPA/UPG
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"(В четверг - ред.) захватчики совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", - сообщили в штабе.
"На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояний у Павлополя. Сначала враг вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а затем усилил давление - и выпустил пять 82-мм мин и совершил обстрелы из гранатометов. Кроме того, в пригороде Красногоровки соперник нарушил перемирие из стрелкового оружия", - говорится в уповидомленни.
Отмечается, что на других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, а украинские военные огонь не раскрывали.
Напомним, что в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих были ранены, двое получили боевые травмы и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.