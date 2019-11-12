Україна подала скаргу в «Інтерпол» через затримання у Польщі Ігоря Мазура з УНА-УНСО
12.11.2019 14:34
12 ноября
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Один із лідерів «УНА-УНСО», активіст та ветеран Ігор «Тополя» Мазур був затриманий у Польщі. На запит Росії «Інтерпол» оголосив його у міжнародний розшук. У чому саме звинувачують українця та коли чекати повернення Ігоря Мазура до України?