Смертельная схватка: австралиец выжил после нападения двухметрового крокодила - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Смертельная схватка: австралиец выжил после нападения двухметрового крокодила
12.11.2019 14:42
Австралиец сразился с двухметровым крокодилом и выжил
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
выжил
крокодилом
двухметровым
сразился
австралиец
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->