Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) считает, что законопроект президента Украины Петра Порошенко об антикоррупционном суде искажает суть судебной реформы. Также просит президента отозвать этот закон, говорится в сообщении совета в Facebook, передает со ссылкой на .

Отмечается, что президентский законопроект противоречит рекомендациям Венецианской комиссии, поскольку не предусматривает ключевой роли международных доноров в подборе антикоррупционных судей.

"Выводы Общественного совета международных экспертов носят лишь рекомендательный характер. Ее решение смогут преодолеть 11 членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) так же, как ранее заблокировали выводы Общественного совета добродетели в конкурсе в высший суд", - говорится в сообщении.

Кроме того, совет общественного контроля считает, что президент "необоснованно предлагает расширить подсудность антикоррупционного суда", добавив дела о незаконном оборот наркотиков и торговлю оружием.

"Это приведет к чрезмерной загрузке вновь избранных судей и неэффективной работы антикоррупционной системы в целом. Мы обращаемся к Президенту Украины Петра Порошенко с просьбой отозвать законопроекты №7440, №7441 ("О Высшем антикоррупционный суде" и о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей") и в короткие сроки разработать альтернативный документ, привлекая представителей общественности и полностью учтя рекомендации Венецианской комиссии", - говорится в заключении.

Опубліковано Рада громадського контролю НАБУ 28 грудня 2017 р.

Напомним, 27 декабря 2017 организация по борьбе с коррупцией Transparency International обнародовала обращение к Петру Порошенко с просьбой отозвать законопроект об антикоррупционном суд и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

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