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Зеленский определился с главой Полтавской ОГА
12.11.2019 15:01
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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