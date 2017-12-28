Экс-начальнику службы по делам детей Киевской ОГА предъявили обвинение в нецелевом расходовании бюджетных денег, сообщили в прокуратуре. Киевский чиновник потратил не по назначению деньги гранта ЕС Фото: ЕРА В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что с 2015-го по 2016 год чиновник не по назначению потратил около 10 млн грн средств гранта ЕС, предназначенных на реализацию проекта технической помощи "Социальная интеграция и примирение внутренне перемещенных семей в Киевской области".Деньги предназначались на создание социального общежития для переселенцев, а также на проведение капитального ремонта и обустройства нежилого здания для дальнейшего функционирования в нем частного детского учреждения оздоровления и отдыха.За нецелевое расходование средств чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, а также штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки киевской для лет млн гранта Теги: происшествия