Экс-начальнику службы по делам детей Киевской ОГА предъявили
обвинение в нецелевом расходовании бюджетных денег, сообщили в
прокуратуре. Киевский чиновник потратил не по назначению деньги
гранта ЕС Фото: ЕРА В рамках досудебного расследования
правоохранители установили, что с 2015-го по 2016 год чиновник не
по назначению потратил около 10 млн грн средств гранта ЕС,
предназначенных на реализацию проекта технической помощи
"Социальная интеграция и примирение внутренне перемещенных семей в
Киевской области".Деньги предназначались на создание социального
общежития для переселенцев, а также на проведение капитального
ремонта и обустройства нежилого здания для дальнейшего
функционирования в нем частного детского учреждения оздоровления и
отдыха.За нецелевое расходование средств чиновнику грозит наказание
в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права
занимать определенные должности на срок до трех лет, а также штраф
от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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