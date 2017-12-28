|Пограничники рассказали подробности биометрического контроля на границе с Россией
|28.12.2017 21:22
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Граждан Украины, следующих с оккупированных территорий, такой контроль не коснетсяПредставители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, будут предоставлять отпечатки пальцев независимо от того, биометрические у них паспорта или нет
Фото: pravda.com.ua
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Речь идет о представителях определенных стран, при первом въезде в любом случае должны сдать отпечатки 5 пальцев ладони правой руки. Независимо от того, какой у человека документ, он должен сдать отпечатки пальцев. Сейчас мы тестируем эту систему, чтобы избежать неожиданностей, когда система заработает в полную с 1 января. Такие системы действуют во многих цивилизованных странах, имеющих повышенные риски безопасности", - сказал Слободян.
Представитель ГПСУ отметил, что граждан Украины, следующих с оккупированных территорий, такой контроль не коснется.
"Решение СНБО касается иностранцев. Если говорить о админграницах и оккупированных территориях, там проживают граждане Украины, на них это решение не распространяется. "Паспорта" РФ, изданные в Крыму, для нас вообще не документ, а если гражданин России въехал через паромную переправу и хочет попасть на материковую Украину через админграницу, он нарушил законодательство Украины, потому что заехал через закрытый пункт пропуска. Он не проедет и мы ему, скорее только, поставим запрет въезда на 3 года", - добавил Слободян.
В общем биометрический контроль на границе заработает для представителей 70 стран.
Напомним, накануне Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией.