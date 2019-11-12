|Парламент Молдовы выразил вотум недоверия правительству
|12.11.2019 15:20
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Парламент 12 ноября на пленарном заседании проголосовал за инициативу Партии социалистов (ПСРМ) объявить вотум недоверия правительству.(function() })();
Таким образом, правительство премьер-министра Майи Санду уходит в отставку.
Санду выступила перед депутатами, рассказав о достижениях нового правительства и обвинила социалистов в том, что они боятся сильного правительства, которое за два месяца выполнило взятые на себя обязательства, разблокировало внешнее финансирование.
Затем депутаты перешли к голосованию. За инициативу социалистов проголосовало 63 парламентария.
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