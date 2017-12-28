В четверг, 28 декабря, президент Италии Серджо Маттарелла подписал приказ о роспуске двух палат парламента после того, как выслушал глав обоих. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Роспуск парламента предусмотрен 88 статьей Конституции республики, где говорится о том, что президент может распустить одну либо обе палаты, выслушав их председателей. Нынешний роспуск является техническим, правительство может назначить дату новых выборов в парламент.

Издание Reuters указывает, что, скорее только, они пройдут 4 марта 2018 года, а заседание по этому вопросу правительство проведет уже в 28 декабря.

В свою очередь, премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что не намерен уходить со своей должности до проведения ких выборов, чтобы контролировать ситуацию.

Как сообщал MIGnews.com.uа, младший министр региональных дел Италии Джанклаудио Бресса заявил, что власти страны уважают результаты референдумов, прошедших в регионах Венето и Ломбардия .

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