|Семь военных армии Египта погибли при нападении террористов
|28.12.2017 21:25
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Семь военнослужащих армии Египта были убиты на севере Синайского полуострова в результате вооруженного нападения боевиков. Об этом сообщает со ссылкой на Al Jazeera.
По имеющимся данным, террористическая нападение была совершена несколько восточнее населенного пункта Бир-эль-Абд. Среди погибших - армейский офицер.
Официальные комментарии по поводу инцидента со стороны армейских представителей пока не поступали.
Напоминаем, что месяц назад в населенном пункте Бир-аль-Абд произошел мощный теракт, жертвами которого стали более 300 человек.
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