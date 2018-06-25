В Нидерландах сотни лебедей, бакланов, гусей и чаек попали в разлив нефти после того, как танкер врезался в причал в порту Роттердама, сообщает УНИАН .

По данным источника, корпус танкера Bow Jubail разбился, разлив 220 тонн нефти в гавань

Стоит отметить, что сначала чиновники пытались сдержать разлив, а спасатели были перегружены количеством зараженных птиц.

На ситуацию быстро среагировали волонтеры, которые собрались на площади, чтобы помочь очистить пернатых постравшдых. Позже их доставили в приюты для диких животных в Роттердаме, Гааге и Хук-ван-Холланд.

Также власть создала центр помощи на автостоянке в Мааслуиси.

По меньшей мере 800 птиц были заражены в радиусе 10 км сотни до сих пор находятся в воде.

"Я еще не видел лебедя, не пораженного нефтью. Это настоящая катастрофа" - сказал советник центра Клод Вельтер.

Nog een paar foto’s vanaf de opvanglocatie in #Maassluis #Zwanen pic.twitter.com/ELRTsqP42l — van Det Fotografie | infra in beeld | (@OliviervanDet) 24 червня 2018 р.

Как сообщал svodka.net ранее, на Сахалине разлили 300 тонн нефти .

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