|В Нидерландах из-за разлива нефти поражены сотни птиц
|25.06.2018 18:52
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В Нидерландах сотни лебедей, бакланов, гусей и чаек попали в разлив нефти после того, как танкер врезался в причал в порту Роттердама, сообщает УНИАН.
По данным источника, корпус танкера Bow Jubail разбился, разлив 220 тонн нефти в гавань
Стоит отметить, что сначала чиновники пытались сдержать разлив, а спасатели были перегружены количеством зараженных птиц.
На ситуацию быстро среагировали волонтеры, которые собрались на площади, чтобы помочь очистить пернатых постравшдых. Позже их доставили в приюты для диких животных в Роттердаме, Гааге и Хук-ван-Холланд.
Также власть создала центр помощи на автостоянке в Мааслуиси.
По меньшей мере 800 птиц были заражены в радиусе 10 км сотни до сих пор находятся в воде.
"Я еще не видел лебедя, не пораженного нефтью. Это настоящая катастрофа" - сказал советник центра Клод Вельтер.
Как сообщал svodka.net ранее, на Сахалине разлили 300 тонн нефти.
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