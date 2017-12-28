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ЦИК хочет провести эксперимент на промежуточных парламентских выборах
28.12.2017 21:30
ЦИК хочет провести опыт на промежуточных парламентских выборах
ЦИК инициирует опыт, по которому результаты подсчета голосов избирателей можно будет узнать уже на утро дня, следующего за днем ​​голосования
Центральная избирательная комиссия предлагает провести опыт по передаче сведений о результатах голосования на промежуточных выборах народных депутатов в электронном виде с избирательных участков сразу в Центризбирком.
ЦИК хочет провести эксперимент на промежуточных парламентских выборах Фото: google.com

Предложения к соответствующему законопроекту были одобрены на заседании комиссии в четверг, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию! Таким образом, украинское общество и международное общество смогут узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже утром дня, следующего за днем ​​голосования", - говорится в сообщении.

В ЦИК рассказали, что целью такого эксперимента также является практическое испытание в процессе установления результатов промежуточных выборов в парламент возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, протоколов окружных избирательных комиссий о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе.

Кроме того, по данным Центризбиркома, предлагаемая система позволит установить итоги голосования в одномандатном избирательном округе на основании созданных в электронной форме протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

В то же время в ЦИК отметили, что электронные протоколы УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и протоколы ОИК о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках будут использоваться исключительно для анализа результатов эксперимента, имеют информационное значение и не вызывают юридических последствий.

Напомним, в марте Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что имеющийся список кандидатов в состав Центральной избирательной комиссии является некачественным, а процесс формирования ЦИК требует перезагрузки.

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