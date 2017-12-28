Алексею Мельниченко, пострадавшему в ДТП с участием сына нардепа от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, возместили 1 млн грн морального и материального ущерба. ДТП произошло вечером 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Фото: Moshe Azman / Facebook "Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год. Условия, облегчающие вину, обвиняемый выполнил. Наказание, которое он получил, в данной ситуации по закону является максимально суровым", – написал он.Лысенко рассказал, что за четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, а также прошел реабилитационный курс."Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили нравственный и материальный убыток в размере 1 млн грн. Так совпало, что именно Скриншот: Адвокат Вячеслав Лысенко / Facebook Вечером 26 августа младший сын нардепа от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича за рулем автомобиля Bentley сбил 31-летнего мужчину на улице Шота Руставели в Киеве. Автомобиль был предоставлен автосалоном для съемок клипа рэп-исполнителя со сценическим именем Pabl.A, который является товарищем Шуфрича-младшего. Сам музыкант в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье Bentley.29 августа пострадавшего в аварии прооперировали. Мужчина получил перелом ноги, травму головы и вывих плеча. Он прошел реабилитацию в санатории "Конча-Заспа".С 30 августа Шуфрич-младший находился на поруках отца. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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