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Шуфрича-младшего приговорили к условному сроку по делу о ДТП в Киеве
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28.12.2017 21:30
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Алексею Мельниченко, пострадавшему в ДТП с участием сына нардепа от
Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, возместили 1 млн грн
морального и материального ущерба. ДТП произошло вечером 26 августа
на улице Шота Руставели в Киеве Фото: Moshe Azman / Facebook
"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении
правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком
на три года и освободить от отбывания основного наказания с
отсрочкой на один год. Условия, облегчающие вину, обвиняемый
выполнил. Наказание, которое он получил, в данной ситуации по
закону является максимально суровым", – написал он.Лысенко
рассказал, что за четыре месяца пострадавший пережил несколько
операций, в том числе на головном мозге, а также прошел
реабилитационный курс."Между сторонами было заключено мировое
соглашение, в результате которого Алексею выплатили нравственный и
материальный убыток в размере 1 млн грн. Так совпало, что именно
Скриншот: Адвокат Вячеслав Лысенко / Facebook
Вечером 26 августа младший сын нардепа от Оппозиционного
блока Нестора Шуфрича за рулем автомобиля Bentley сбил
31-летнего мужчину на улице Шота Руставели в Киеве. Автомобиль
был предоставлен автосалоном для съемок клипа рэп-исполнителя со
сценическим именем Pabl.A, который является товарищем
Шуфрича-младшего. Сам музыкант в момент ДТП находился на переднем
пассажирском сиденье Bentley.29 августа пострадавшего в
аварии прооперировали. Мужчина получил перелом ноги, травму
головы и вывих плеча. Он прошел реабилитацию в санатории
"Конча-Заспа".С 30 августа Шуфрич-младший находился на поруках
отца.
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